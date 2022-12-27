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Средний срок продажи жилья в Москве превысил два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Срок продажи жилья (от момента публикации объявления до реализации) в Москве на вторичном рынке недвижимости увеличился и составляет около 60–63 дней. В начале года показатель был на уровне 55 дней, следует из данных автоматической экосистемы для покупки и продажи объектов недвижимости FLIP, с которыми «Известия» ознакомились 27 декабря.

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«В 2023 году при сохранении текущей внешней инфраструктуры срок, скорее всего, чуть увеличится, так как покупатели достаточно осторожно подходят к совершению покупки. При этом сократить срок экспозиции могут существенные дисконты, на которые готовы пойти порядка 35% продавцов», — отметили эксперты FLIP.

При этом уточняется, что 65% сделок на столичном рынке вторичной недвижимости совершаются в инвестиционных целях на фоне снижения цен на недвижимость, около 21% — в целях расширения жилплощади, для 14% покупателей это первое приобретение недвижимости.

Также сообщается, что число предложений в Москве на вторичном рынке недвижимости достигло рекордного показателя и превысило 95 тыс. квартир — рост с начала года составил 33%.

За последние шесть месяцев цена 1 кв. м снизилась на 9–10% и составляет в настоящее время 257–260 тыс. рублей.

«С большей долей вероятности на фоне роста предложений цена продолжит падение и в следующем году ее показатель может быть на уровне 200–220 тыс. рублей», — считают эксперты.

21 декабря аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что в 2022 году в высотных новостройках столицы комфорт-класса количество квартир в продаже сократилось на 19%. 22 декабря аналитики компании VSN Realty сообщили, что в ноябре средний бюджет покупки в новостройках комфорт-класса Москвы составил 10,9 млн рублей, максимальный — 30,4 млн рублей.

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