В Москве уменьшилось количество предложений квартир в небоскребах

В 2022 году в высотных новостройках Москвы комфорт-класса количество квартир в продаже сократилось на 19%, подсчитали аналитики «Метриум». Об этом эксперты сообщили «Известиям» 21 декабря.

Количество самих проектов с небоскребами в этом сегменте рынка не изменилось, но был поставлен рекорд по высоте здания — 225 м (68 этажей).

Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м. Аналитики отобрали проекты с максимальной высотой корпусов от 100 м — как правило, это здания с 30 этажами и больше.

В ноябре 2022 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве девелоперы реализовывали 15 проектов застройки с небоскребами. Объем предложения в них оценивается в 5,5 тыс. квартир, что на 19% меньше, чем в конце 2021 года. Доля предложения в массовых высотках по сравнению с прошлым годом сократилась — с 34% до 22%.

Четыре года назад, по данным аналитиков «Метриум», высотки встречались также в 15 проектах массового сегмента. Тогда застройщики продавали в них 2,5 тыс. квартир и апартаментов, которые составляли 15% предложения новостроек массового сегмента.

«Несмотря на временные колебания предложения, число небоскребов в массовом сегменте в перспективе будет возрастать. Доходы потенциальный покупателей стагнируют, тогда как себестоимость реализации проектов повышается. Увеличение ипотечных ставок в 2022 году усилит этот тренд», — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

По ее словам, в то же время растет запрос на масштабные благоустроенные пространства на территории жилого комплекса и более разнообразную инфраструктуру.

«Реализовать такой проект проще в высотном формате», — отметила она.

Ранее, 15 ноября, аналитики архитектурно-конструкторского бюро «КТС-Проект» рассказали «Известиям», что спрос на проектирование зданий, высота которых превышает 75 м, с 2017 года в столице вырос более чем в два раза. Отмечалось, что в городе в настоящее время реализуется более 100 проектов, которые относятся к категории высотного строительства.