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Названы центральные районы Москвы с доступным жильем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В центре Москвы существуют локации с приемлемыми ценами на жилье, рассказали «Известиям» 29 декабря аналитики девелоперской компании Touch. Эксперты составили рейтинг относительно доступных исторических районов столицы.

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Стоимость 1 кв. м в таких районах, как Тверской, Хамовники, Якиманка, по данным «Домклик», достигает 1,8 млн рублей, а средняя стоимость новостройки в Тверском районе — 158 млн рублей. Покупая жилье в этих локациях, клиент платит не за метры, а за статус, рассказали в компании.

Более доступные центральные районы расположены в восточной части центра, начиная с Мещанского района в северо-восточной части и до Таганского — на юго-востоке. Так исторически сложилось, что наиболее престижными считаются северные и западные локации столицы, хотя миф об их якобы экологическом благополучии давно развеян, рассказали эксперты.

Специалисты утверждают, что состав воды и воздуха в разных районах зависит исключительно от близости и загруженности крупных автомобильных магистралей.

Лидером рейтинга стал Таганский район. Он богат памятниками архитектуры и интересными местами. Для прогулок здесь благоустроены живописные набережные Яузы и Москвы-реки.

По информации экспертов, сейчас в районе на первичном рынке нет проектов новостроек в продаже. Поэтому можно ориентироваться только на среднюю цену 1 кв. м на вторичном рынке — она составляет 490,9 тыс. рублей.

На втором месте — Мещанский район. В последние годы он считается одним из самых доступных в составе Центрального административного округа Москвы — цена 1 кв. м на первичном рынке составляет 506,1 тыс. рублей. При этом из-за дефицита свободных земельных участков Мещанский район — один из наименее застраиваемых, новых проектов здесь немного, рассказали аналитики.

На третьей строке рейтинга — Басманный район, который долгое время оставался недооцененным в сегменте премиального жилья. По данным «Домклик», средняя цена 1 кв. м составляет 743,3 тыс. рублей, однако в настоящее время есть все предпосылки для ее роста — район активно развивается, и уровень развития социальной инфраструктуры и транспортной доступности Басманного района вполне соответствует самым топовым премиальным локациям. Также стоит учитывать, что реновация затронет 26 домов на территории района, а это значит, что стоимость 1 кв. м будет повышаться, добавили специалисты.

Самый дорогой в рейтинге — Красносельский район, где стоимость 1 кв. м на первичном рынке на декабрь 2022 года составляет 773,3 тыс. рублей, сказали аналитики.

Как сообщалось 27 декабря, согласно данным автоматической экосистемы для покупки и продажи объектов недвижимости FLIP, срок продажи жилья (от момента публикации объявления до реализации) в столице на вторичном рынке недвижимости увеличился и составляет около 60–63 дней. В начале года показатель был на уровне 55 дней.

В тот же день аналитики «Яндекс Недвижимости» рассказали, что по итогам ноября 2022 года объем предложения в Троицком и Новомосковском округах совокупно составил 40,5% от общего объема предложения на рынке новостроек столицы. Оставшиеся 59,5% пришлись на 10 округов, относящихся к Старой Москве.

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