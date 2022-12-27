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За год объем предложения на рынке новостроек в Новой Москве увеличился на 139%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам ноября 2022 года объем предложения в Троицком и Новомосковском округах совокупно составил 40,5% от общего объема предложения на рынке новостроек Москвы. Оставшиеся 59,5% пришлись на 10 округов, относящихся к Старой Москве, — это всё административные округа столицы в границах МКАД и Зеленограда. При этом за прошедший год предложение в Новой Москве выросло на 139%, следует из данных аналитиков «Яндекс Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 27 декабря.

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В то же время, по информации экспертов, в Старой Москве предложение, наоборот, сократилось на 5%.

Особенно заметный рост предложения в Новой Москве отмечается в течение последних трех месяцев: с августа по ноябрь число вышедших на продажу квартир увеличилось на 58%. Эксперты связывают это с выходом на рынок большого количества новых проектов: застройщики начали активно застраивать территории.

При этом спрос на жилье в новостройках падает. По Москве за год наблюдается падение на 23%, а в Новой Москве темпы сокращения пока что выше: здесь спрос упал на 40%. При этом летом этого года аналитики отметили всплеск спроса на жилую недвижимость: в августе спрос на новостройки в Троицком и Новомосковском административных округах составил 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Старой Москве — 87%. Но с сентября уровень спроса снова пошел вниз.

Летний скачок спроса аналитики связывают с возросшим интересом покупателей к льготной ипотеке — как к соответствующей государственной программе, так и к программам, предлагаемым строительными компаниями.

В ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года цены в Старой Москве показали меньшие темпы роста по сравнению с Новой Москвой: только 16% против 11%. С августа 2022 года цены на квартиры в новостройках в Новой Москве выросли всего на 0,5% к настоящему моменту, в Старой Москве — даже сократились на 4%.

Ранее, 22 декабря, аналитики компании VSN Realty сообщили «Известиям», что в ноябре 2022 года средний бюджет покупки в новостройках комфорт-класса столицы составил 10,9 млн рублей, максимальный — 30,4 млн рублей.

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