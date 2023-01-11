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Цены на вторичное жилье в Москве упадут на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшей перспективе во вторичном рынке жилья Москвы цены могут снизиться на 10%, учитывая, что в 2020–2021 годах рынок был перегрет, и в результате надулся огромный ценовой пузырь. Такой прогноз «Известиям» озвучил сказал директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

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Лидирует Тверской район, внизу рейтинга — Марьино и Даниловский район

«Теоретически допускаю, что в дальнейшем, постепенно, цены опустятся еще на 5%», - добавил эксперт.

Специалисты вторичного рынка «Инком-Недвижимость» выделили яркие тенденции конца прошедшего года. Так, увеличилась популярность сделок свободной продажи (реализация одной квартиры без одновременного приобретения другой).

«Многие понимают, что в условиях снижения спроса и цен лучше продать жилплощадь поскорее, получить деньги и выждать — позже можно совершить более выгодную покупку. Иными словами, на падающем рынке кто раньше продал, тот и выиграл», – говорит Сергей Шлома.

Другой тренд — спокойное отношение покупателей к квартирам под залогом. Эксперты по недвижимости отмечают повышение грамотности населения в вопросах операций купли-продажи жилья, и в правовых аспектах сделок в том числе; растет уровень доверия современным технологиям. И если раньше люди боялись покупать квартиру, которая находится в ипотеке, то сейчас опасений гораздо меньше.

Отдельной строкой — маркер кризисного периода: рост числа «прямых обменов».

«Так называемый прямой обмен подразумевает передачу собственниками своих жилых помещений друг другу. До появления рынка недвижимости для многих граждан это был единственный способ изменения жилищных условий; впоследствии его практически вычеркнули из практики сделок более эффективные товарно-денежные технологии. Однако хорошо забытые бартерные схемы возвращаются при возникновении очередного экономического коллапса в стране, когда сфера недвижимости испытывает его последствия, и есть недостаток покупателей с живыми деньгами. Так было и в 1989 году, и в 2008-м, и в 2015-м. В декабре 2022 года зафиксирован 4-кратный рост количества прямых обменов на «вторичке» Москвы», — рассказывает Сергей Шлома.

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