Цены на жилье в Москве упадут в 2023 году на 5–10%

Цены на жилье в Москве в следующем году упадут на 5–10%, считают эксперты. Причина в снижении спроса на столичные новостройки и вторичное жилье, передает телеканал «Известия». Риелторы ждут, что сворачивание ипотеки по околонулевой ставке может вызвать переток части покупателей с рынка новостроек на вторичный рынок. По мнению экспертов, повышение льготного кредитования до 8% вернет до 20% покупателей на рынок готового жилья.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.