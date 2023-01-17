Овечкин повторил достижение Бретта Халла по числу результативных передач в НХЛ

Нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу 17 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Всего на счету хоккеиста 30 голов и 20 результативных передач в 46 матчах сезона-2022/23. Овечкин стал третьим россиянином, которому удалось преодолеть отметку 50 очков в текущем сезоне. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует среди российских хоккеистов с 62 очками, на втором месте располагается игрок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (52).

Голевой пас стал для Овечкина 650-м в карьере НХЛ. Как отмечает «Газета.ru», он догнал достижение Бретта Халла по количеству результативных передач в НХЛ и вышел на 69-е место в истории лиги по данному показателю. На 68-м месте — Клод Жиру (652 передачи).

Регулярный чемпионат НХЛ проходил в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена». В составе «Вашингтона» голами отметились нападающие Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по голевому пасу. Защитник Дмитрий Орлов забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал результативную передачу. Он признан первой звездой матча.

У «Айлендерс» шайбы забросили Себастьян Ахо, Мэтт Мартин и Хадсон Фэшинг. Также голевой передачей отметился российский защитник Александр Романов.

Ранее, 15 января, Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ, что сократило отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 шайб. Российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

12 января Овечкин вышел на 59-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ и сравнялся с канадцем Ги Карбонно. Матч против «Филадельфии» стал 1318-м за его карьеру в Национальной хоккейной лиге.