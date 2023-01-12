Овечкин вышел на 59-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 12 января поднялся на 59 место в рейтинге игроков по сыгранным матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин вышел на лед против «Филадельфии» и сыграл 1318-ый матч за карьеру в НХЛ. Таким образом он вышел на 59 место по количеству игр и сравнялся с канадцем Ги Карбонно.
Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло — 1779 игр, напоминает газета «Спорт-Экспресс».
8 января Овечкин установил новый рекорд среди россиян по числу сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.