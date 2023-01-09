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Хоккеист Овечкин установил новый рекорд по числу матчей в НХЛ среди россиян

Овечкин превзошел Ковалева и установил новый рекорд по числу матчей в НХЛ среди россиян
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Фото: USA Today Sports
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Российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди россиян по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Как отмечает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 9 января, Овечкин побил рекорд среди российских игроков, установленный Алексеем Ковалевым (1316 матчей). 37-летний спортсмен 8 января вышел в стартовой пятерке на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», эта игра стала для него 1317-й за карьеру, отмечает телеканал «Звезда».

Теперь Александр Овечкин занимает 60-е место среди всех игроков. 59-я строчка на данный момент принадлежит канадцу Ги Карбонно, сыгравшему за карьеру 1318 матчей.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло, который провел за карьеру 1779 матчей.

7 января игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз» сравняла Овечкина с рекордсменом по количеству матчей среди россиян Ковалевым. Для 37-летнего форварда тот матч был 1316-м в НХЛ, уточняет Life.ru. Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счетом 3:2 в пользу «Нэшвилла», пишет RT.

У победителей точными бросками отметились Томас Новак, Яков Тренин и Райан Макдона, отмечает сайт kp.ru.

Как напоминает телеканал «360», ранее в январе Овечкин обошел финского хоккеиста Теему Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ и вышел на 16-ю строчку в истории лиги с 1458 очками. Лидирует в этом рейтинге канадец Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков, сообщает REGNUM.

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