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Гол Орлова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

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Фото: Global Look Press/Mark Goldman/Icon Sportswire via
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«Вашингтон Кэпиталз» 17 января одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

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В составе «Вашингтона» голами отметились нападающие Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по голевому пасу. Защитник Дмитрий Орлов забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал результативную передачу. Он признан первой звездой матча.

У «Айлендерс» шайбы забросили Себастьян Ахо, Мэтт Мартин и Хадсон Фэшинг. Также голевой передачей отметился российский защитник Александр Романов.

Ранее, 9 января, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди россиян по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел Алексея Ковалева, который вышел на лед в 1316 играх. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло. Он провел за карьеру 1779 матчей.

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