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Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки
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Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Александр Овечкин стал на одну шайбу ближе до легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
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Фото: TASS/Zuma/Peter Mccabe
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 810-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), что сократило отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 шайб. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 15 января.

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Российский спортсмен отличился на 18-й минуте первого периода в матче «Вашингтона» против «Филадельфии». 37-летний хоккеист забросил шайбу и сравнял счет — 1:1.

Этот гол стал для Овечкина 30-м в сезоне–2022/23 и 810-м в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Ранее, 12 января, Овечкин вышел на 59-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ и сравнялся с канадцем Ги Карбонно. Матч против «Филадельфии» стал 1318-м за его карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Рекордсменом Национальной хоккейной лиге по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло — 1779 игр, напоминает «Спорт-Экспресс».

8 января Овечкин установил новый рекорд среди россиян по числу сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

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