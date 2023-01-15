Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 810-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), что сократило отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 шайб. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 15 января.

Российский спортсмен отличился на 18-й минуте первого периода в матче «Вашингтона» против «Филадельфии». 37-летний хоккеист забросил шайбу и сравнял счет — 1:1.

Этот гол стал для Овечкина 30-м в сезоне–2022/23 и 810-м в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Ранее, 12 января, Овечкин вышел на 59-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ и сравнялся с канадцем Ги Карбонно. Матч против «Филадельфии» стал 1318-м за его карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Рекордсменом Национальной хоккейной лиге по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло — 1779 игр, напоминает «Спорт-Экспресс».

8 января Овечкин установил новый рекорд среди россиян по числу сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.