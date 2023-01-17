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Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли

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Фото: ФГУП «Земля леопарда»
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Два котенка дальневосточного леопарда, которых обнаружили на дороге 10 января, погибли. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

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«Котята умерли ночью, несмотря на усилия ветеринаров Центра реабилитации и нацпарка. Причиной смерти стали необратимые последствия в организме, вызванные, предположительно, инфекционным заболеванием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что котятам была оказана необходимая медицинская помощь, им давали витамины, а также специальное питание. Однако их состояние резко ухудшилось, их пытались реанимировать, но спасти котят не удалось.

Как пояснил представитель нацпарка, течение болезни было острым. Из-за того, что у животных в таком возрасте очень быстрый метаболизм, многие процессы в их организмах происходят крайне стремительно.

«Этим может быть объяснено скоротечное течение болезни детенышей. Причиной смерти могли стать болезненные изменения в организме, вызванные пока неизвестным инфекционным заболеванием», — сказал он.

Специалисты из Владивостока и Москвы будут выяснять точные причины смерти.

Накануне начальник отдела по связям с общественностью нацпарка Иван Раков в беседе с «Известиями» заявил, что состояние полуторамесячных котят дальневосточного леопарда остается тяжелым.

В этот же день пресс-службе «Земли леопарда» заявили об ухудшении состояния животных. Ветеринары выразили опасение за здоровье котят. Несмотря на то, что хищники проявили здоровый аппетит и показали естественное поведение диких зверей после лечебного курса, позднее животные стали малоподвижными и перестали принимать пищу.

15 января в Сети было опубликовано видео из вольера, в котором разместили животных. На нем котята были активными и игривыми.

Полуторамесячных котят дальневосточного леопарда нашли на дороге 10 января. Матери животных рядом не обнаружили, возможно, из-за высоких сугробов они отбились и потерялись. По словам экспертов, таких маленьких леопардов пришлось забрать из дикой природы впервые.

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