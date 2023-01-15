Спасенные в Приморье котята дальневосточного леопарда обжились в вольере

Котята краснокнижного дальневосточного леопарда, спасенные в Приморье, обустроились в вольере, бегают по нему и играют друг с другом. Видео животных сотрудники Центра «Тигр», которые занимаются реабилитацией котят, выложили в Telegram-канале.

«Видео из жизни маленьких котиков. Животные демонстрируют игривое поведение, которое говорит о том, что им комфортно и стресс позади», — подписали специалисты центра видео.

Полуторамесячных котят дальневосточного леопарда нашли на дороге 10 января рядом с национальным парком «Земля леопарда». Матери животных рядом не обнаружили, возможно, из-за высоких сугробов они отбились и потерялись. По словам экспертов, таких маленьких леопардов пришлось забрать из дикой природы впервые. Из-за резкого похолодания животные могли погибнуть.

В дикой природе котята леопарда начитают крепко ходить спустя 35 дней после рождения. Найденным животным было около 45 дней отроду. В это время они не должны часто выходить из логова, отметили ветеринары.