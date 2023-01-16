В приморском нацпарке прокомментировали состояние спасенных котят леопарда

Состояние полуторамесячных котят дальневосточного леопарда, обнаруженных у границ национального парка «Земля леопарда» 10 января, остается тяжелым. Об этом «Известиям» в понедельник, 16 января, сообщил начальник отдела по связям с общественностью нацпарка Иван Раков.

«Состояние котят по-прежнему тяжелое. Специалисты впервые столкнулись с котятами леопарда в таком возрасте, в этой работе много нового. Лучшие ветеринары делают всё возможное для благоприятного исхода», — сказал он.

Ранее этот день пресс-службе «Земли леопарда» заявили об ухудшении состояния животных. Отмечалось, что здоровье котят вызывает у ветеринаров серьезные опасения. По данным специалистов, после лечебного курса хищники проявили здоровый аппетит, показали естественное поведение диких зверей, однако позднее животные прекратили принимать пищу и стали малоподвижны.

Накануне в Сети публиковалось видео из вольера, в котором разместили животных. На нем котята были активными и игривыми.

Полуторамесячных котят дальневосточного леопарда нашли на дороге 10 января. По словам экспертов, таких маленьких леопардов пришлось забрать из дикой природы впервые. Из-за резкого похолодания животные могли погибнуть.