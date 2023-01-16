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Ветеринары сообщили об ухудшении состояния спасенных в Приморье котят леопарда

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Фото: Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
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Состояние полуторамесячных котят дальневосточного леопарда, которых 10 января обнаружили без матери у границ нацпарка «Земля леопарда», ухудшилось. Здоровье двух детенышей вызывает у ветеринаров серьезные опасения, они продолжают предпринимать усилия для сохранения их жизней.

«После лечебного курса хищники проявили здоровый аппетит, показали естественное поведение диких зверей, однако на прошедших выходных появились признаки резкого ухудшения их состояния. Животные прекратили принимать пищу. Камеры наблюдения показали, что они малоподвижны, хотя ранее активно передвигались по карантинному блоку и проявляли игровое поведение», — рассказали в пресс-службе «Земли леопарда».

Там добавили, что с котятами работают ветеринары и сторонние специалисты. В случае ухудшения состояния животных им проведут реанимационные мероприятия. Параллельно эксперты изучают данные с камер видеонаблюдения для сбора дополнительной информации о состоянии хищников и причинах его ухудшения.

Днем ранее сотрудники центра «Тигр», которые занимались реабилитацией котят, выложили видео того, как животные обустроились в вольере, бегали по нему и играли друг с другом. Котята были игривыми и с хорошим аппетитом.

Полуторамесячных котят дальневосточного леопарда нашли на дороге 10 января. По словам экспертов, таких маленьких леопардов пришлось забрать из дикой природы впервые. Из-за резкого похолодания животные могли погибнуть.

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