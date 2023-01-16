В России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов

В России перестали работать мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов. Среди них сервисы от брендов Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом сообщили 16 января в дилерском центре «Автоспеццентр».

«Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления [о предстоящем отключении]», — передает сообщение ТАСС.

Кроме того, некоторые российские пользователи приложений брендов Land Rover и Jaguar жалуются на проблемы с работой сервисов, отметили дилерском центре «Автодом». Приложение Porsche также не работает на территории страны еще с лета прошлого года.

Также отмечается, что основные мобильные приложения брендов BMW и AudiService продолжают работать на территории РФ. Также в обычном режиме работают приложения для автомобилей и китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR.

В конце декабря прошлого года в «Союзе автосервисов» сообщили, что Mercedes-Benz прекратит в России поддержку большинства своих сервисных программ, которые использовались для диагностики и настройки электронных систем автомобилей бренда.

Тем временем, российский бренд электромобилей Evolute запустил собственное мобильное приложение, которое позволит управлять машинами удаленно, а также облегчит поиск зарядной станции.

В конце февраля — начале марта 2022 года некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Такие заявления последовали после начала российской спецоперации по защите Донбасса.