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Mercedes отключит поддержку большинства сервисных программ в России
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Mercedes отключит поддержку большинства сервисных программ в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Mercedes-Benz прекращает в России поддержку большинства своих сервисных программ, которые использовались для диагностики и настройки электронных систем автомобилей бренда. Об этом 29 декабря сообщил «Союз автосервисов» со ссылкой на письмо, полученное от АО «Мерседес-Бенц Рус».

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«Мерседес отключает поддержку большинства сервисных программ на территории РФ. Диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме. Для регистрации в системе проверяли face-id и геолокацию. Обход системы либо невозможен, либо очень сложен», — сообщили в Союзе автосервисов.

Организация отметила, что в Mercedes-Benz работают над офлайн-версиями приложений, однако на данный момент такие решения пока не работают. Кроме того, представители автобренда сообщили отечественным сервисменам, что отгрузка запчастей с центрального склада компании также временно приостановлена.

12 декабря директор ГК «Автодом» по Санкт-Петербургу Евгений Войтенков сообщил, что подмосковный завод Mercedes-Benz может возобновить работу в середине 2023 года. Он отметил, что через 3–4 месяца компания подпишет документы и на заводе будут производить достаточно неплохой автомобиль. Какой именно будет бренд, Войтенков не уточнил.

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