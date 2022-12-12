Назван срок перезапуска бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Подмосковный завод Mercedes-Benz может возобновить работу в середине 2023 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил региональный директор ГК «Автодом» по Санкт-Петербургу Евгений Войтенков.

Ранее завод был продан холдингу «Автодом». Как сообщил Войтенков на открытии шоу-рума «Aurus Автодом», на заводе будут выпускаться автомобили премиум-класса.

«Надеюсь, что через 3–4 месяца у нас будут подписаны хорошие документы и там будет производиться достаточно неплохой автомобиль. Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать», — отметил он.

Также Войтенков подчеркнул, что предприятие со временем будет стараться перейти на российские запчасти.

26 октября текущего года компания Mercedes-Benz сообщила, что приняла решение покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье. В ответ на это в Минпромторге РФ заявили, что помогут новому владельцу активов Mercedes в России подобрать технологического партнера для налаживания нового производства.