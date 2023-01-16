В Совфеде высказались насчет требования ЕС о бесплатных полетах над Сибирью

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на требование Еврокомиссии к Москве об отмене взимания платы с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири. По его мнению, сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России уже является в корне неверной.

«Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — написал он в своем Telegram-канале.

Косачев пояснил, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как коммерческие договорные инструменты.

«Такие соглашения заключены и действуют между российскими и зарубежными авиакомпаниями, осуществляющими рейсы через транссибирские маршруты. Данный механизм существует еще с 1970-х годов. ‹...› Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае», — пояснил вице-спикер Совфеда.

Косачев также упомянул и ст. 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую, по его словам, часто ссылаются и сами европейские чиновники.

«Данная статья устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются», — отметил он.

Косачев также напомнил и о том, что после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Москвой и Евросоюзом так и не вступило в силу. По его словам, Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы Европы.

«Поэтому сегодняшнее требование Еврокомиссии звучит скорее как: «а давайте дадом, то есть — даром?». Очередное жульничество под видом оскорбленной добродетели», — заключил Косачев.

О том, что Россия не должна взимать плату с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири, заявил ранее в понедельник руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

В декабре прошлого года гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш отметил, что странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой».

После начала российской спецоперации по защите Донбасса Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.