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Мосгорсуд оставил в силе домашний арест наркологу Брюну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна и его коллеги Владимира Якушева до 3 февраля 2023 года. Об этом 16 января сообщил корреспондент «Известий».

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Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа 2022 года. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава. Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.

На следующий день Кузьминский суд столицы постановил поместить бывшего главного нарколога Минздрава и Якушева под домашний арест. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

13 января Тверской районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, задержанного в рамках уголовного дела в отношении Брюна.

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