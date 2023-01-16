Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД
Авто
Mercedes-Benz GLC получил удлиненную семиместную версию
Мир
В Бельгии начались проверки по обходу торговых санкций против России
Армия
Минобороны России заявило о наступлении ВДВ на донецком направлении
Мир
Антимонопольная служба Италии проверит пять топливных компаний из-за цен на бензин
Культура
Netflix показал темнокожего героя из Новгорода в сериале про викингов
Мир
В Еврокомиссии выступили против оплаты перелетов над Сибирью
Мир
В ЕК сообщили о намерении стран ЕС начать общие закупки газа уже этой весной
Мир
Еврокомиссия 17 января выплатит Украине €3 млрд макрофинансовой помощи
Мир
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Здоровье
Число курильщиков уменьшилось в России
Общество
На Крещение в Якутии ожидается –63 градуса

Число курильщиков уменьшилось в России

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России курят 37,4% мужчин и 10,3% женщин. Это следует из результатов расчетов издания «Абзац», сделанных на основании информации за 2022 год.

Дымовой повеса: как подростки становятся жертвами вейпов
Врачи призывают оградить детей от электронных устройств

За последние годы доля курящих людей в стране снизилась — в 2020 году сигареты и другие курительные изделия употребляли 39,07% мужчин и 10,6% женщин.

При этом в отдельных регионах РФ курят особенно много жителей. Больше всего мужчин с такой привычкой проживают в Республике Алтай (52,4%), Сахалинской области (52%) и Чукотском автономном округе (49,8%). По доле курящих женщин лидируют Сахалинская область (24,9%), Камчатский край (24%) и Республика Коми (24%).

В Москве сигареты употребляют 34,4% мужчин и 13,5% женщин.

Минимальный процент курящих мужчин живет в Чечне (7,6%), Ингушетии (8,8%) и Дагестане (13,6%). Среди женщин курильщиц труднее всего встретить в этих же регионах: в Чечне (0%), Ингушетии (0%) и Дагестане (0,2%).

По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, лидерство северных регионов по доле курящих людей может быть связано с повышенной склонностью представителей местных народностей к формированию зависимости от никотина. Также может сказываться влияние неблагоприятных климатических условий и социально-экономической ситуации.

Чтобы бросить курить, требуется мотивация. Она часто появляется в ситуациях, когда важно сохранить здоровье. Например, у женщин появляется огромная мотивация, когда они беременеют.

«Часто семья, партнер против, чтобы курил. А так идет игра: человек бросает, а затем опять начинает. Потом — либо здоровье, либо обстоятельства или, что называется, дозрел, на ЗОЖ переключился, в спорт пошел, кашель курильщика по утрам надоел», — пояснил врач.

12 января в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмиклассника, который, по информации СМИ, в тот день курил вейп.

Как сообщалось накануне, 11 января тело 14-летнего мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире на Новосмоленской набережной. Во время обследования места происшествия правоохранители обнаружили рядом с телом ребенка флакон с жидкостью для вейпа — электронного прибора для курения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023