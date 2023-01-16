Число курильщиков уменьшилось в России

В России курят 37,4% мужчин и 10,3% женщин. Это следует из результатов расчетов издания «Абзац», сделанных на основании информации за 2022 год.

За последние годы доля курящих людей в стране снизилась — в 2020 году сигареты и другие курительные изделия употребляли 39,07% мужчин и 10,6% женщин.

При этом в отдельных регионах РФ курят особенно много жителей. Больше всего мужчин с такой привычкой проживают в Республике Алтай (52,4%), Сахалинской области (52%) и Чукотском автономном округе (49,8%). По доле курящих женщин лидируют Сахалинская область (24,9%), Камчатский край (24%) и Республика Коми (24%).

В Москве сигареты употребляют 34,4% мужчин и 13,5% женщин.

Минимальный процент курящих мужчин живет в Чечне (7,6%), Ингушетии (8,8%) и Дагестане (13,6%). Среди женщин курильщиц труднее всего встретить в этих же регионах: в Чечне (0%), Ингушетии (0%) и Дагестане (0,2%).

По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, лидерство северных регионов по доле курящих людей может быть связано с повышенной склонностью представителей местных народностей к формированию зависимости от никотина. Также может сказываться влияние неблагоприятных климатических условий и социально-экономической ситуации.

Чтобы бросить курить, требуется мотивация. Она часто появляется в ситуациях, когда важно сохранить здоровье. Например, у женщин появляется огромная мотивация, когда они беременеют.

«Часто семья, партнер против, чтобы курил. А так идет игра: человек бросает, а затем опять начинает. Потом — либо здоровье, либо обстоятельства или, что называется, дозрел, на ЗОЖ переключился, в спорт пошел, кашель курильщика по утрам надоел», — пояснил врач.

12 января в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмиклассника, который, по информации СМИ, в тот день курил вейп.

Как сообщалось накануне, 11 января тело 14-летнего мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире на Новосмоленской набережной. Во время обследования места происшествия правоохранители обнаружили рядом с телом ребенка флакон с жидкостью для вейпа — электронного прибора для курения.