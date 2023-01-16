Песков допустил поездку Путина в Петербург в годовщину прорыва блокады

Поездка президента РФ Владимира Путина на день годовщины прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербург может состояться 18 января. Об этом 16 января сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поездка может состояться в день прорыва блокады, этот день среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

На вопрос журналистов о том, получал ли глава государства какие-то награды по случаю снятия блокады, Песков ответил, что ему об этом неизвестно. Кроме того, пресс-секретарь отказался комментировать данные о родителях президента.

Журналисты попросили дополнить информацию о том, что отец Владимира Путина во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Невском пятачке, а мама прожила в Ленинграде всю блокаду.

«Мне неизвестно, чтобы Владимир Путин получал награды. Это первое. И я не соглашусь с вами, что есть недостаток информации. Сам президент неоднократно подробно в интервью рассказывал и о маме, и о папе, вы, наверное, запамятовали», — добавил пресс-секретарь.

Накануне, 15 января, Песков сообщал, что президент России на предстоящей неделе примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

На вопрос журналистов, есть ли у главы государства в планах посещение Санкт-Петербурга и участие в мероприятиях по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь президента ответил утвердительно.

Ранее, 19 декабря 2022 года, Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда.

Важная дата отмечается 27 января. В Санкт-Петербурге ко дню прорыва блокады Ленинграда установили выплаты для ветеранов.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. В первый же день немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Затем началась почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

20 октября сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Было проведено семь судебных заседаний, допрошено 12 специалистов и четыре свидетеля. Изучены материалы с грифом «совершенно секретно», а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы.

Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.