Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Спорт
ЦСКА обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Мир
Швыдкой заявил о сохранении контакта между Сербией и Россией
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ
Мир
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
Мир
Глава МВФ упомянула на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»
Общество
Бизнесмен Таймасов заочно арестован в РФ по делу о растрате
Мир
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Экономика
Компания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Мир
Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово

«Слышал об интересе «Саутгемптона»

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эльмир Набиуллин — о возможности уехать в топ-чемпионат, стиле испанских тренеров и о том, почему не заиграл в «Зените»
0
Фото: пресс-служба ФК «Пари НН»/Павел Новиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты «Пари Нижний Новгород» проводят первый зимний сбор в Турции, где готовятся ко второй части сезона РПЛ. После 17 туров команда идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Один из наиболее опытных игроков нынешнего состава «Пари НН» — защитник Эльмир Набиуллин, пришедший в команду летом прошлого года. В 2014 году после яркого дебюта за родную Казань был признан лучшим новичком РПЛ, в 2015 году провел один матч за сборную России, а в 2019-м в составе «Зенита» стал чемпионом страны. В интервью «Известиям» 27-летний футболист оценил перестановки в «Нижнем», объяснил, почему не закрепился в составе «Зенита» и почему у Роберто Манчини не получилось в Питере, а также рассказал об интересе к себе клуба из Англии.

«Мы все очень рады, что Галактионов перешел в «Локомотив»

— После ухода Галактионова в «Локо» «Пари НН» почти два месяца не назначал главного тренера. Удивил итоговый выбор в пользу не работавшего на уровне РПЛ Горлова?

— Нет. Почему надо удивляться? Многие очень хорошо отзываются о нем. Ребята, которые с Горловым работали, говорят о нем много добрых слов. Поэтому интересно будет поработать. Я играл против его «Енисея» летом в товарищеском матче в предсезонку. Еще за «Химки». Красноярская команда при нем играла в интересный комбинационный футбол. Видимо, что-то похожее и в «Нижнем Новгороде» будем строить. Верю, что это принесет хорошие результаты.

«Ну вышел против нас наш бывший тренер — нет проблем»
Вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин — о работе в команде Михаила Галактионова и его уходе в «Локомотив»

— Что вы будете считать для себя хорошим результатом по итогам нынешнего сезона?

— Задача — войти в десятку. Ее поставили в начале сезона. Мне кажется, она не поменяется. Но всегда охота достичь большего, а там посмотрим, что получится.

— В последние два года у вас что в «Химках», что в «Нижнем» в среднем раз в полгода меняются тренеры. Не устали от такой кадровой текучки?

— Нет, такого нет. Когда приходит новый тренер, всегда узнаешь от него что-то новое и полезное.

— Ожидали, что всего за полгода работы в «Нижнем Новгооде» Михаил Галактионов получит приглашение в «Локомотив»?

— Не удивлен этим. Специалист очень грамотный, мне нравилось с ним работать. Я узнал от него очень много нового. По тактике, по передвижениям. Даже при моем опыте игры за «Рубин» и «Зенит» я всё равно узнал что-то новое. И ребята между собой говорят, что это сильный тренер. Мы все очень рады, что Галактионов перешел в «Локомотив».

— Что нового узнали конкретно от него после игры в Питере и Казани?

— Когда ты переходишь в «Зенит», то уже должен быть максимально обучен. И тебя не буду заново учить тому, чему ты не научился ранее. А здесь, в «Нижнем», команда молодая, тебе конкретно объясняют, в какой момент что делать. Этим и занимался Галактионов. В «Зените» так объяснять не будут.

«Даже тренироваться против Жиркова дорогого стоит»

— Что вам помешало закрепиться в «Зените»?

— Больше психология, наверное. Давление. С этим не справился. Техника и скорость у меня были, а с собственной головой не справился. С возрастом это проходит. Может быть, я был молодой, неопытный. Сейчас стал мудрее. А в то время в Питере где-то мандражировал. Это помешало.

— Для вас это был полезный опыт?

— Конечно. Там были такие игроки! Получаешь грандиозный опыт, который остается на всю жизнь. Не жалею, что перешел в начале 2018 года в «Зенит». Поиграл рядом с игроками топ-уровня.

«Я даже не смотрю, где там «Зенит»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин — о весенней части сезона РПЛ, шансах на скорый разбан российских команд и триумфе Месси

— Кто из них особое впечатление произвел?

— Паредес, Дриусси. Там много кто был. Тот же Жирков. Много топ-игроков, даже по пальцам не пересчитать.

— Юрий Жирков играл на левом фланге, вы — на правом. Часто друг против друга выступали на тренировках?

— Да, даже тренироваться против Жиркова дорогого стоит.

— Год назад вы с ним были одноклубниками в «Химках», за которые он немного сыграл из-за травм.

— Да, помешало здоровье. А так он всегда выкладывался на тренировках и играх. Не было такого, чтобы Жирков по полю пешком ходил. Когда мы между собой с ним разговаривали, он отвечал: «Я хочу, я хочу!» Не знаю, что в итоге не получилось. Но желание играть у него всегда было огромное.

— Неожиданно было видеть, как Леондро Паредес станет чемпионом мира?

— В «Зените» он был очень хорош, выделялся в и без того сильном составе. Его не просто так из Питера в ПСЖ забрали. Значит, игрок топ-уровня.

— Его критикуют за грубую игру в финале ЧМ, особенно за эпизод, когда он бросился двумя ногами под игрока сборной Франции. В «Зените» на тренировках что-то подобное вытворял?

— Нет. На тренировках всё иначе. Но в каждой игре должна быть хитрость. Думаю, он выводил соперников из себя. Может, не просто так это делал, и это повлияло на их чемпионство.

— Смотрели ЧМ?

— Конечно. Не было такого, что болел за кого-то персонально. Но думал, что чемпионом станет Франция. Хотя понимаю, что все были за Месси, за Аргентину.

— Кто сейчас круче: Лионель Месси или Киллиан Мбаппе?

— Ха-ха! Тяжелый вопрос. Я переживал всё же больше за Мбаппе.

— Кто-то удивил на этом чемпионате мира?

— Марокко. Бились от первой до последней минуты в каждом матче. Не просто так они дошли до полуфинала. Сплоченность внутри коллектива и командная игра были видны. Это им и помогло.

«Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ»

— Почему летом ушли из «Химок»?

— Тяжело ответить. Я ведь даже не понимаю, кто там не хотел, чтобы я оставался в клубе. Было и понижение зарплаты.

— При действующем контракте?

— Да-да-да. Предложили пойти на понижение. Кто-то из игроков соглашался, кто-то нет. Я не согласился. И вскоре ушел в «Нижний».

— На улучшенные условия?

— Нет, на такие же почти, как в «Химках». Разница совсем небольшая.

— Во второй половине прошлого года «Химки» вызывали ажиотаж из-за странных историй с быстрыми отставками тренеров и руководителей, приглашением священнослужителя в раздевалку и на стадион, отчислением из команды ключевых игроков, публичной критикой тренеров со стороны руководства...

— Со стороны это выглядело странно. При мне в команде такого не было. Когда ушел, много разных новостей из клуба слышал. Даже не ясно, что правда, что нет. Но многое удивляло.

— Сильно отличается жизнь в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Нижнем Новгороде?

— Не чувствую разницы. Я в 24 года женился, сейчас уже двое детей. Мы снимаем хорошую квартиру. И для нас хорошо то место, где есть парк рядом, чтобы там погулять. Но дальше этого куда-то ходить, посещать всякие разные заведения я не любитель. Поэтому и не могу сказать, насколько всё отличается в городах. Выделю только родную Казань. Тем более у меня и жена оттуда, так что у нас общее мнение на этот счет.

Уходя погодил: почему Слуцкий всё же покидает «Рубин»
Тренер ярко начал свой путь в Казани, но эмоционально выгорел после вылета из РПЛ

— Вы успели дебютировать за «Рубин», когда он еще выходил в еврокубки, играл с «Ливерпулем» в Лиге Европы. В шоке от его прошлогоднего вылета из РПЛ ?

— Просто в голове не укладывается, как это могло произойти. Очень переживал за команду, смотрел постоянно ее игры. Двукратный чемпион страны, еще недавно играл в еврокубках, и вдруг такое. Трудно объяснить, что произошло. Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ.

— Вы ведь застали начало деградации «Рубина», когда в сезоне-2016/17 главным тренером был Хави Грасия, ради которого клуб потратил много денег на трансферы, но стал только девятым. Понимали, почему так происходит?

— Я тогда молодой был, поэтому не задумывался даже. Были только позитивные эмоции от того, что постоянно играл. На остальное не обращал внимания. Мне было очень интересно тогда тренироваться и играть при том тренерском штабе. На тренировках много играли в пас. Менталитет у испанского штаба был такой: всё время пас, пас, пас, пас! Обработка, передача, техника. Испанцы больше на это смотрят. И дают игроку больше возможностей эти компоненты натренировать. Это по молодости мне очень помогло. Постоянные квадраты были: маленькие, большие.

— С кем сложнее всего было играть в квадрат на тренировках?

— С испанцами, которые пришли с Грасией, — Серхио (Санчесом), Самуэлем (Гарсией). Понятно, что они обучены этому. И хорошо держат мяч. Еще с Алексом Сонгом было непросто. У него было всё — техника, пас. Всё умел. Не знаю, что не получилось у него в Казани. Может, не хотел выкладываться. Хотя это странно — ты приходишь в команду и не хочешь? Странно. А так в игровом плане он был очень хорош.

— Кто из российских тренеров был близок к испанскому стилю?

— У Галактионова было много игры в пас, комбинационный футбол.

«В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики»

— Вы рано дебютировали за сборную, когда сыграли в 2015 году при Фабио Капелло в товарищеском матче против Казахстана (4:2), но это была ваша единственная игра. В дальнейшем были шансы закрепиться в национальной команде?

— Это не от меня зависело. Я всегда выкладывался по полной. А там уже тренер делает выбор. В любом случае благодарен Капелло, что дал мне сыграть. Помню эмоции — сборная! Каждый мальчик мечтает играть в сборной. Это и стимул, и мечта детства.

— Вы пришли в «Зенит» посреди сезона, когда его возглавлял Роберто Манчини, и команда с самым дорогим составом в РПЛ заняла только пятое место. Почему так провалился тренер, который через три года выиграет со сборной Италии чемпионат Европы?

— Я недолго с ним проработал, поэтому тяжело сказать. С Манчини мало кто контактировал в команде. И он тоже не подходил к ребятам, не вел беседы, не объяснял свои требования. Может быть, ему помешало отсутствие единства среди игроков. Аргентинцы держались чуть обособленно от остальных. Когда много ребят-легионеров из одной страны, они стараются вместе держаться. Это создает отдельную компанию. Когда в межсезонье пришел Семак, он всех сплотил и создал хороший коллектив. Быстро это не произошло, но со временем мы все притерлись друг к другу. И в первый же сезон при Сергее Богдановиче выиграли чемпионат, поднявшись с пятого места.

— После этого вы ушли в «Сочи», как и десяток других игроков «Зенита». Задевало, когда публика называла клубами-побратимами и намекала, что сочинцы не просто так постоянно проигрывали питерцам?

— Читал об этом, но меня эти слухи не задевали. Говорилось много, как и про то, что «Зенит» своих футболистов силой заставлял идти в «Сочи». Со мной такого не было. К тому же в «Сочи» сразу предложили хорошие условия. И у меня даже сомнений не было, когда решил идти туда. Так что все эти слухи не воспринимал всерьез.

— Были в вашей карьере варианты уехать в Европу?

Русские в сезоне: как Черчесов, Миранчук и Головин проводят лето
«Ференцварош» и «Монако» бьются за Лигу чемпионов, «Аталанта» вредничает, а Лунев получает шанс в «Байере»

— Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьез не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет.

— Теперь с учетом всех санкций закрыли для себя эту тему?

— Надеюсь, что всё наладится. Не знаю, как это повлияет на мое будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования.

— Сложно себя мотивировать внутри чемпионата, с учетом того что нет еврокубков?

— Каждый из нас профессионал, поэтому нет проблем с мотивацией. Ты получаешь зарплату — выходишь и играешь. У каждого есть свой клуб, свои задачи и цели.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023