«Слышал об интересе «Саутгемптона»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» проводят первый зимний сбор в Турции, где готовятся ко второй части сезона РПЛ. После 17 туров команда идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Один из наиболее опытных игроков нынешнего состава «Пари НН» — защитник Эльмир Набиуллин, пришедший в команду летом прошлого года. В 2014 году после яркого дебюта за родную Казань был признан лучшим новичком РПЛ, в 2015 году провел один матч за сборную России, а в 2019-м в составе «Зенита» стал чемпионом страны. В интервью «Известиям» 27-летний футболист оценил перестановки в «Нижнем», объяснил, почему не закрепился в составе «Зенита» и почему у Роберто Манчини не получилось в Питере, а также рассказал об интересе к себе клуба из Англии.

«Мы все очень рады, что Галактионов перешел в «Локомотив»

— После ухода Галактионова в «Локо» «Пари НН» почти два месяца не назначал главного тренера. Удивил итоговый выбор в пользу не работавшего на уровне РПЛ Горлова?

— Нет. Почему надо удивляться? Многие очень хорошо отзываются о нем. Ребята, которые с Горловым работали, говорят о нем много добрых слов. Поэтому интересно будет поработать. Я играл против его «Енисея» летом в товарищеском матче в предсезонку. Еще за «Химки». Красноярская команда при нем играла в интересный комбинационный футбол. Видимо, что-то похожее и в «Нижнем Новгороде» будем строить. Верю, что это принесет хорошие результаты.

— Что вы будете считать для себя хорошим результатом по итогам нынешнего сезона?

— Задача — войти в десятку. Ее поставили в начале сезона. Мне кажется, она не поменяется. Но всегда охота достичь большего, а там посмотрим, что получится.

— В последние два года у вас что в «Химках», что в «Нижнем» в среднем раз в полгода меняются тренеры. Не устали от такой кадровой текучки?

— Нет, такого нет. Когда приходит новый тренер, всегда узнаешь от него что-то новое и полезное.

— Ожидали, что всего за полгода работы в «Нижнем Новгооде» Михаил Галактионов получит приглашение в «Локомотив»?

— Не удивлен этим. Специалист очень грамотный, мне нравилось с ним работать. Я узнал от него очень много нового. По тактике, по передвижениям. Даже при моем опыте игры за «Рубин» и «Зенит» я всё равно узнал что-то новое. И ребята между собой говорят, что это сильный тренер. Мы все очень рады, что Галактионов перешел в «Локомотив».

— Что нового узнали конкретно от него после игры в Питере и Казани?

— Когда ты переходишь в «Зенит», то уже должен быть максимально обучен. И тебя не буду заново учить тому, чему ты не научился ранее. А здесь, в «Нижнем», команда молодая, тебе конкретно объясняют, в какой момент что делать. Этим и занимался Галактионов. В «Зените» так объяснять не будут.

«Даже тренироваться против Жиркова дорогого стоит»

— Что вам помешало закрепиться в «Зените»?

— Больше психология, наверное. Давление. С этим не справился. Техника и скорость у меня были, а с собственной головой не справился. С возрастом это проходит. Может быть, я был молодой, неопытный. Сейчас стал мудрее. А в то время в Питере где-то мандражировал. Это помешало.

— Для вас это был полезный опыт?

— Конечно. Там были такие игроки! Получаешь грандиозный опыт, который остается на всю жизнь. Не жалею, что перешел в начале 2018 года в «Зенит». Поиграл рядом с игроками топ-уровня.

— Кто из них особое впечатление произвел?

— Паредес, Дриусси. Там много кто был. Тот же Жирков. Много топ-игроков, даже по пальцам не пересчитать.

— Юрий Жирков играл на левом фланге, вы — на правом. Часто друг против друга выступали на тренировках?

— Да, даже тренироваться против Жиркова дорогого стоит.

— Год назад вы с ним были одноклубниками в «Химках», за которые он немного сыграл из-за травм.

— Да, помешало здоровье. А так он всегда выкладывался на тренировках и играх. Не было такого, чтобы Жирков по полю пешком ходил. Когда мы между собой с ним разговаривали, он отвечал: «Я хочу, я хочу!» Не знаю, что в итоге не получилось. Но желание играть у него всегда было огромное.

— Неожиданно было видеть, как Леондро Паредес станет чемпионом мира?

— В «Зените» он был очень хорош, выделялся в и без того сильном составе. Его не просто так из Питера в ПСЖ забрали. Значит, игрок топ-уровня.

— Его критикуют за грубую игру в финале ЧМ, особенно за эпизод, когда он бросился двумя ногами под игрока сборной Франции. В «Зените» на тренировках что-то подобное вытворял?

— Нет. На тренировках всё иначе. Но в каждой игре должна быть хитрость. Думаю, он выводил соперников из себя. Может, не просто так это делал, и это повлияло на их чемпионство.

— Смотрели ЧМ?

— Конечно. Не было такого, что болел за кого-то персонально. Но думал, что чемпионом станет Франция. Хотя понимаю, что все были за Месси, за Аргентину.

— Кто сейчас круче: Лионель Месси или Киллиан Мбаппе?

— Ха-ха! Тяжелый вопрос. Я переживал всё же больше за Мбаппе.

— Кто-то удивил на этом чемпионате мира?

— Марокко. Бились от первой до последней минуты в каждом матче. Не просто так они дошли до полуфинала. Сплоченность внутри коллектива и командная игра были видны. Это им и помогло.

«Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ»

— Почему летом ушли из «Химок»?

— Тяжело ответить. Я ведь даже не понимаю, кто там не хотел, чтобы я оставался в клубе. Было и понижение зарплаты.

— При действующем контракте?

— Да-да-да. Предложили пойти на понижение. Кто-то из игроков соглашался, кто-то нет. Я не согласился. И вскоре ушел в «Нижний».

— На улучшенные условия?

— Нет, на такие же почти, как в «Химках». Разница совсем небольшая.

— Во второй половине прошлого года «Химки» вызывали ажиотаж из-за странных историй с быстрыми отставками тренеров и руководителей, приглашением священнослужителя в раздевалку и на стадион, отчислением из команды ключевых игроков, публичной критикой тренеров со стороны руководства...

— Со стороны это выглядело странно. При мне в команде такого не было. Когда ушел, много разных новостей из клуба слышал. Даже не ясно, что правда, что нет. Но многое удивляло.

— Сильно отличается жизнь в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Нижнем Новгороде?

— Не чувствую разницы. Я в 24 года женился, сейчас уже двое детей. Мы снимаем хорошую квартиру. И для нас хорошо то место, где есть парк рядом, чтобы там погулять. Но дальше этого куда-то ходить, посещать всякие разные заведения я не любитель. Поэтому и не могу сказать, насколько всё отличается в городах. Выделю только родную Казань. Тем более у меня и жена оттуда, так что у нас общее мнение на этот счет.

— Вы успели дебютировать за «Рубин», когда он еще выходил в еврокубки, играл с «Ливерпулем» в Лиге Европы. В шоке от его прошлогоднего вылета из РПЛ ?

— Просто в голове не укладывается, как это могло произойти. Очень переживал за команду, смотрел постоянно ее игры. Двукратный чемпион страны, еще недавно играл в еврокубках, и вдруг такое. Трудно объяснить, что произошло. Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ.

— Вы ведь застали начало деградации «Рубина», когда в сезоне-2016/17 главным тренером был Хави Грасия, ради которого клуб потратил много денег на трансферы, но стал только девятым. Понимали, почему так происходит?

— Я тогда молодой был, поэтому не задумывался даже. Были только позитивные эмоции от того, что постоянно играл. На остальное не обращал внимания. Мне было очень интересно тогда тренироваться и играть при том тренерском штабе. На тренировках много играли в пас. Менталитет у испанского штаба был такой: всё время пас, пас, пас, пас! Обработка, передача, техника. Испанцы больше на это смотрят. И дают игроку больше возможностей эти компоненты натренировать. Это по молодости мне очень помогло. Постоянные квадраты были: маленькие, большие.

— С кем сложнее всего было играть в квадрат на тренировках?

— С испанцами, которые пришли с Грасией, — Серхио (Санчесом), Самуэлем (Гарсией). Понятно, что они обучены этому. И хорошо держат мяч. Еще с Алексом Сонгом было непросто. У него было всё — техника, пас. Всё умел. Не знаю, что не получилось у него в Казани. Может, не хотел выкладываться. Хотя это странно — ты приходишь в команду и не хочешь? Странно. А так в игровом плане он был очень хорош.

— Кто из российских тренеров был близок к испанскому стилю?

— У Галактионова было много игры в пас, комбинационный футбол.

«В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики»

— Вы рано дебютировали за сборную, когда сыграли в 2015 году при Фабио Капелло в товарищеском матче против Казахстана (4:2), но это была ваша единственная игра. В дальнейшем были шансы закрепиться в национальной команде?

— Это не от меня зависело. Я всегда выкладывался по полной. А там уже тренер делает выбор. В любом случае благодарен Капелло, что дал мне сыграть. Помню эмоции — сборная! Каждый мальчик мечтает играть в сборной. Это и стимул, и мечта детства.

— Вы пришли в «Зенит» посреди сезона, когда его возглавлял Роберто Манчини, и команда с самым дорогим составом в РПЛ заняла только пятое место. Почему так провалился тренер, который через три года выиграет со сборной Италии чемпионат Европы?

— Я недолго с ним проработал, поэтому тяжело сказать. С Манчини мало кто контактировал в команде. И он тоже не подходил к ребятам, не вел беседы, не объяснял свои требования. Может быть, ему помешало отсутствие единства среди игроков. Аргентинцы держались чуть обособленно от остальных. Когда много ребят-легионеров из одной страны, они стараются вместе держаться. Это создает отдельную компанию. Когда в межсезонье пришел Семак, он всех сплотил и создал хороший коллектив. Быстро это не произошло, но со временем мы все притерлись друг к другу. И в первый же сезон при Сергее Богдановиче выиграли чемпионат, поднявшись с пятого места.

— После этого вы ушли в «Сочи», как и десяток других игроков «Зенита». Задевало, когда публика называла клубами-побратимами и намекала, что сочинцы не просто так постоянно проигрывали питерцам?

— Читал об этом, но меня эти слухи не задевали. Говорилось много, как и про то, что «Зенит» своих футболистов силой заставлял идти в «Сочи». Со мной такого не было. К тому же в «Сочи» сразу предложили хорошие условия. И у меня даже сомнений не было, когда решил идти туда. Так что все эти слухи не воспринимал всерьез.

— Были в вашей карьере варианты уехать в Европу?

— Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьез не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет.

— Теперь с учетом всех санкций закрыли для себя эту тему?

— Надеюсь, что всё наладится. Не знаю, как это повлияет на мое будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования.

— Сложно себя мотивировать внутри чемпионата, с учетом того что нет еврокубков?

— Каждый из нас профессионал, поэтому нет проблем с мотивацией. Ты получаешь зарплату — выходишь и играешь. У каждого есть свой клуб, свои задачи и цели.