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«Ну вышел против нас наш бывший тренер — нет проблем»

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин — о работе в команде Михаила Галактионова и его уходе в «Локомотив»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В воскресенье, 27 ноября, начнется последний в 2022 году официальный матч в российском футболе. В игре последнего, шестого, тура группового этапа Кубка России московский «Локомотив» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». По итогам встречи будет определено, с какого места каждая из команд выйдет в плей-офф и в какой сетке она будет пытаться дойти до финала. В интервью «Известиям» ожиданиями от этой игры поделился вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин, который также подвел итоги полугодовой работы с бывшим главным тренером команды Михаилом Галактионовым и оценил его перспективы в «Локо».

Как оцените результаты своей команды?

— Считаю, что достойно провели эту часть сезона. Главное теперь завершить его на хорошей ноте. Нам предстоит сложный кубковый матч, хотя тут простых вообще не бывает. Что и показала игра с «Химками» (1:1, по пенальти 3:1), где мы не реализовали много моментов. Такие матчи в Кубке всегда бескомпромиссные и интересные, потому что ничьих нет.

Хотели бы, чтобы сохранился на следующие сезоны нынешний формат Кубка России с групповым этапом, который ввели в этом году?

— Мне формат кажется интересным.

Как команда провела первые недели после ухода Галактионова? Что-то изменилось? Может, в плане атмосферы.

— В плане атмосферы ничего не изменилось. У нас коллектив не эти три месяца строился. До этого был определенный костяк. Естественно, Антон Геннадьевич (Хазов, исполняющий обязанности главного тренера, до этого помощник Галактионова. — «Известия») вносит свои требования. Но ничего не изменилось. Двигаемся дальше.

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Как команде удавалось настраиваться на матчи последний месяц? Ведь с середины октября уже были слухи, что Галактионов уйдет в «Локомотив».

— Понятно, что обстановка была такая. Но мы поговорили внутри коллектива — и, как показывают результаты наши в чемпионате, всё было нормально.

Галактионов открыто говорил об уходе внутри команды в течение этого времени?

— Нет. После победы «Ахмата» (3:2) тренер объявил о своем решении — и все. Мы спокойно готовились. Мы же взрослые футболисты.

То есть до этого все догадывались о его уходе, но открыто не говорили об этом?

— Да. Думали, раз в прессе вылазит, вылазит, значит, что-то есть в этом. Но нам нужно было о себе думать. Расти дальше, двигаться дальше. Поэтому смогли нормально провести концовку этой части чемпионата и выиграть два последних матча при Галактионове.

Что ждете от встречи с «Локомотивом» Галактионова?

— Нам нужен результат. Нам нужно занимать первое место в группе. Думать, с кем и что будем играть, нет смысла. Ну вышел против нас наш бывший тренер — нет проблем. Но матч важен сам по себе, независимо от фигуры Галактионова.

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Какими видите его шансы преуспеть в «Локомотиве»?

— Я не могу судить об этом. Это покажет только время. Думаю, Михалыч показал в Нижнем Новгороде высокий уровень своей работы. Состоятельный человек, состоятельный тренер.

Вокруг его работы у вас было много дискуссий. С одной стороны, результаты остались такими же, что и работавшего до него Александра Кержакова, при котором вы в прошлом сезоне финишировали 12-ми. Но кто-то считает, что качество игры улучшилось. Вы как думаете?

— Сложно сравнивать. Опять же, команда поменялась, футболисты другие. Где-то молодежь подошла к основе. У каждого тренера свои взгляды на футбол. Главное, чтобы был результат. Он и тогда был, при Кержакове, и сейчас есть. Но мы хотим еще выше быть. Не хотим на достигнутом останавливаться. В целом сложно говорить о сравнениях Кержакова и Галактионова. У каждого есть свои плюсы.

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