Медведчук напомнил об отсутствии у РФ стремления присоединять экс-республики СССР

Желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство после распада Советского Союза не испытывало, пишет в статье для «Известий» 16 января председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.

«В 1991 году распался Советский Союз, но в 1992 году был создан Европейский Союз (ЕС), с которым постсоветское пространство, в том числе и Россия, связывала большие надежды. Казалось, вот он новый мир, новое надгосударственное образование, новый поворот в истории европейской цивилизации. Россия, как и другие государства из бывшего соцлагеря и СССР, видит себя в будущем равноправным членом этого союза, выстраивается доктрина «Европа от Лиссабона до Владивостока», — напомнил он.

Политик пояснил, что в те годы Россия приветствовала не только объединение Германии, но и вход в ЕС своих бывших союзников и даже бывших республик СССР.

«Экономическая интеграция с Западом в 1990-е годы для России стоит на первом месте, в ней Москва видит залог своего успеха, как современного государства. При этом особого желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство не испытывает», — пишет он.

Медведчук отметил, что Россия быстрее Украины стала встраиваться в европейский рынок благодаря энергоносителям.

«Независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток, где сейчас идут ожесточенные бои. Юго-восток встроил Украину в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией. Об этом не принято говорить, но в 1990-х годах именно русскоязычный юго-восток спас экономическую, а вместе с ней и политическую независимость Украины», — подчеркнул автор материала.

Более половины россиян сожалеют о распаде СССР, следует из результатов опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и представленного 30 декабря 2022 года к 100-летию образования государства.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. В противном случае Россия может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить.