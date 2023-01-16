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Командир вертолета Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) с позывным Лесоруб рассказал, за что считает боевую машину элегантным вертолетом и описал пятисекундный маневр перед атакой позиций противника в зоне спецоперации. Кадры боевой работы вертолета 16 января показало Минобороны РФ.

«Выполняли задачу по уничтожению живой силы противника. Ка-52 — он более элегантный, на мой взгляд, маневренный, прощает многие ошибки. По дороге в первую очередь приходится избегать проводов, которых повсюду очень много. А на боевом пути важно, чтобы тебя противник не засек — ни визуально, ни технически. Для этого мы перед нанесением удара как можно ниже прижимаемся к земле, затем на определенные дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определенным углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Всё это занимает от силы секунд пять», — рассказал Лесоруб.

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При выполнении ракетного удара вертолетчики используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет нанести ракетный удар на отдаленное расстояние с максимальной точностью поражения цели. При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе, рассказали в военном ведомстве.

11 января Воздушно-космические силы России начали применять модернизированные ударные вертолеты Ка-52, оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305», в зоне спецоперации. Ракета «305», известная и как «Изделие 305», впервые представлялась на выставке «Армия-2021» как разработка коломенской компании КБМ. Она предназначена для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток.

20 декабря 2022 года Минобороны показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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