Самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных украинских истребителей

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, состоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России, помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей националистов Украины. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Минобороны.

«Модернизированные самолеты А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в самолетах установлена мощная радиолокационная станция с излучением, которое направляется в разные стороны. Благодаря этому радар не имеет «мертвых зон» и способен обнаруживать самолеты пятого поколения.

Кроме того, А-50У выявляет пуск ракеты на расстоянии 800 км и может видеть одновременно более 300 целей.

Ранее в этом месяце командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что в 2023 году участие в специальной военной операции примут российские стратегические самолеты. Также особое внимание будет уделено совершенствованию навыков летчиков в применении автоматизированных систем управления и вооружений.

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