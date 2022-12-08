Реклама
Прямой эфир
Мир
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Мир
Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю
Мир
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Мир
Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена
Мир
Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд
Армия
Путин указал на неспособность «шума и треска» помешать выполнению задач ВС РФ
Мир
ЕК передала странам-членам ЕС проект новых антироссийских санкций
Общество
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
Мир
СМИ узнали о возможном превосходстве КНР перед США по ядерным боеголовкам
Мир
Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону
Политика
В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации
Туризм
Консульство Кипра опровергло данные о массовых отказах россиянам в визах
Сюжет:

Путин отметил грамотность действий авиации РФ в ходе СВО

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиация в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса делает все вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск. Об этом заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин.

«Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно. Очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно», — указал глава государства в ходе общения с Героями России, получившими из его рук награды в Кремле.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.

«Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но не она начала такие действия первой. Первыми «нанесли удары те, кто бил по Крымскому мосту», указал Путин. Президент подчеркнул, что в ходе СВО всë делается прежде всего для защиты людей.

Ранее в этот день президент России поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, запнувшегося во время выступления в Кремле после церемонии награждения Героев Отечества. Зал поддержал его аплодисментами, после чего к военнослужащему подошел Путин, похлопал его по плечу и заметил, что «здесь все свои».

7 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Работала оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

Ранее, 11 ноября, Минобороны РФ рассказало, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят значительный урон противнику в ходе СВО. Пилоты истребителей работают вместе с военнослужащими бомбардировочной и штурмовой авиации. Они патрулируют заданные районы и обеспечивают прикрытие другим летчикам при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При выполнении боевых задач экипажи Су-30 и Су-35 используют ракеты различного класса.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022