Характеристики российских гиперзвуковых ракет Р-37М и Р-77-1, используемых в ходе специальной военной операции (СВО), впечатлили обозревателей американского военного журнала 19FortyFive. Они отметили это в своей статье, опубликованной в пятницу, 19 ноября.

Авторы указывают, что ракеты Р-37М и Р-77-1 класса «воздух – воздух» развивают скорость до шести махов. Они также отмечают и дальнобойность ракет. Р-37М бьет на расстояние до 400 км, Р-77-1 — до 110.

В статье утверждается, что благодаря данным характеристикам, у России есть преимущество оставаться вне поля зрения и вести бой с украинскими истребителями.

Авторы материала напоминают, что вышеуказанные ракеты уже много раз за время СВО сбивали истребители Су-35С и истребители- бомбардировщики Су-34 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В статье упоминаются сообщения СМИ о том, как российский пилот сбил до девяти украинских боевых самолетов за время конфликта.

«Использование этих ракет является важным событием в конфликте и показывает, что Россия всё еще сильна», — заключают авторы статьи.

Ранее, 11 ноября, Минобороны РФ рассказало, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят значительный урон противнику в ходе специальной операции по защите Донбасса. Пилоты истребителей работают вместе с военнослужащими бомбардировочной и штурмовой авиации. Они патрулируют заданные районы и обеспечивают прикрытие другим летчикам при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При выполнении боевых задач экипажи Су-30 и Су-35 используют ракеты различного класса.

Ранее, 9 ноября, оборонное ведомство показало уничтожение скрытых позиций и военной техники украинских формирований штурмовиками Су-25.

Накануне в Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский Ми-24. Тогда же МО опубликовало кадры боевой работы Су-35С в зоне СВО.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.