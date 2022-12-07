Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косова «взрывоопасной»
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Экономика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Сюжет:

Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил 7 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — отметил Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково в том же регионе Украины.

5 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинская оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину. Посольство Украины в Грузии, в свою очередь, сообщало о смерти шести грузинских добровольцев под Артемовском (украинское название — Бахмут). Согласно сообщению дипмиссии, они попали в окружение.

Ранее, 29 ноября, офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 26 ноября сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство из них — поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

В июле в Минобороны России заявили, что на территорию Украины с начала специальной военной операции по защите Донбасса прибыли наемники более чем из 60 стран мира.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022