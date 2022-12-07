Российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил 7 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — отметил Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково в том же регионе Украины.

5 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинская оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину. Посольство Украины в Грузии, в свою очередь, сообщало о смерти шести грузинских добровольцев под Артемовском (украинское название — Бахмут). Согласно сообщению дипмиссии, они попали в окружение.

Ранее, 29 ноября, офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 26 ноября сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство из них — поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

В июле в Минобороны России заявили, что на территорию Украины с начала специальной военной операции по защите Донбасса прибыли наемники более чем из 60 стран мира.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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