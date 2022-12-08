Путин поддержал переволновавшегося во время речи в Кремле Героя России

Президент России Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, запнувшегося во время выступления в Кремле в четверг, 8 декабря, после церемонии награждения Героев Отечества в Кремле.

Малыйкин отметил, что гордится получением государственной награды. Он был награжден медалью «Золотая Звезда».

«Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей», — продолжил ефрейтор и замолчал.

Зал поддержал его аплодисментами, после чего к военнослужащему подошел Путин. Глава государства похлопал Героя России по плечу.

«Здесь все свои», — сказа российский лидер.

Завершая выступление, Малыйкин сказал, что российские военные одержат победу.

«Победа будет за нами», — подчеркнул он.

Ранее в ходе церемонии Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой.

Он отметил, что особенно остро ощущается, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение.