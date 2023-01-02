Командующий ВКС РФ Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

Российские стратегические самолеты примут участие в специальной военной операции (СВО) в 2023 году. Об этом в понедельник, 2 января, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, самолеты будут применять авиационные средства поражения.

«Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году», — приводятся его слова на сайте Минобороны РФ.

Генерал-лейтенант выразил уверенность в том, что все задачи будут выполнены с высоким качеством, и все цели будут достигнуты

23 декабря сообщалось, что на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

В 2022 году личный состав дальней авиации уже принимал участие в специальной военной операции, а также в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022».

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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