Кинолог назвал комфортную жизнь с питомцем главной задачей каждого собаковода

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, когда стоит начать заниматься щенком и как это правильно делать. Советами о важнейших правилах воспитания питомца специалист поделился в беседе с «РИА Новости» 15 января.

«Задача каждого собаковода — это не вырастить идеально послушную собаку, которая словно робот будет выполнять каждую команду. Важно сделать так, чтобы ваша совместная жизнь была максимально комфортной»,— объяснил кинолог.

Голубев рассказал, что заниматься с щенком необходимо с раннего возраста, принимая во внимание его характер и потребности. Очень важно забрать его от матери в правильном возрасте, чтобы питомец успел научиться взаимодействовать с другими животными.

Кроме того, чтобы у хозяина и любимца сложились доверительные отношения, ни в коем случае нельзя применять физическую силу. Вместо этого лучше хвалить собаку, чтобы она понимала, чего от нее хотят и как нужно себя вести. Чтобы щенок не пакостил, не нужно его провоцировать: не стоит оставлять еду или зарядки от ноутбуков и телефонов в доступных местах.

По словам кинолога, выводить на прогулки маленького щенка лучше 4–6 раз за день, не ненадолго. Когда он окрепнет, можно выходить по 2–3 раза в день, но прогулка должна длиться не меньше часа.

10 июля Голубев посоветовал людям, которые собираются заводить собаку, помнить о необходимости заключения договора купли–продажи, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. По словам эксперта, договор может обезопасить нового владельца щенка от проблем в будущем.

Ранее, 3 июля, президент РКФ рассказал, что собаки любят полакомиться фруктами и ягодами, однако хозяева животных должны избирательно подходить к кормлению питомца подобной едой, так как чрезмерное ее потребление может отразиться на состоянии здоровья. В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбуз и дыни.

До этого, 8 мая, Голубев рассказал, что необходимо следить за самочувствием и рационом питомца, а также не пренебрегать тренировками на открытом воздухе, чтобы продлить жизнь собаке и сделать ее насыщенной и здоровой.