Кинологи рассказали о необходимости договора при покупке щенка

Люди, которые собираются заводить собаку, должны помнить о необходимости заключить договор купли-продажи, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Не всегда будущий владелец задумывается о том, что, приобретая щенка, необходимо заключать договор купли-продажи. Очень много недобросовестных заводчиков пользуются таким поведением. Дело в том, что договор является своего рода гарантией того, что заводчик не подменит выбранного щенка, не продаст больное животное или животное с дефектом», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам эксперта, договор может обезопасить нового владельца щенка от проблем в будущем. Он напомнил, что в договоре должно быть прописано, кого покупает будущий собаковод. В документе должны быть указаны кличка щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и номер чипа. Также стоит указать пол щенка, породу, кличку и номера родословных родителей.

«Обязанность владельца — это, безусловно, обеспечение качественного уровня жизни собаки, своевременный уход и профилактика. Обязанность заводчика или продавца — это передать вам клинически здоровую собаку выбранной породы от конкретных родителей, чьи данные также указываются в договоре», — подчеркнул Голубев.

Президент РКФ добавил, что в договор могут быть внесены дополнительные условия относительно прав и обязанностей сторон. Это может касаться стерилизации животного при выявлении породных недостатков. Также может быть прописана обязанность владельца принимать участие в выставках.

Кроме того, в договор можно внести пункт, согласно которому владелец сможет вернуть собаку заводчику, если выяснится, что щенок болен. Для этого необходимо заключение от ветеринара.

Если же такого пункта нет, то в договоре прописывается, что щенок был осмотрен визуально будущим владельцем.

Голубев отметил, что ст. 475 ГК РФ «Последствия передачи товара ненадлежащего качества» предполагает, что покупатель может потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Ранее, 3 июля, президент РКФ рассказал, что собаки любят полакомиться фруктами и ягодами, однако хозяева животных должны избирательно подходить к кормлению питомца подобной едой, так как чрезмерное ее потребление может отразиться на состоянии здоровья. В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбуз и дыни.

До этого, 8 мая, Голубев рассказал, что необходимо следить за самочувствием и рационом питомца, а также не пренебрегать тренировками на открытом воздухе, чтобы продлить жизнь собаке и сделать ее насыщенной и здоровой.