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Госминистр энергетики Катара назвал газ РФ одним из факторов стабилизации энергорынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский газ поможет достичь равновесия на энергетическом рынке. Даже если большинство стран Европы диверсифицируют источники энергии, российское топливо вернется в Европу и это станет облегчением для сектора и рынка, поможет стабилизировать цены, заявил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби на Глобальном энергетическом саммите Атлантического совета 14 января.

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«Я думаю, равновесие будет достигнуто. Надеюсь, каким-то посредничеством, перемирием или иным политическим решением, при котором Россия и Европа уладят все разногласия. Надеюсь, политически, и чем скорее, тем лучше. Я не думаю, что эта ситуация будет длиться вечно. И я понимаю, европейцы сегодня говорят, мол, мы ни за что не вернемся к российскому газу. Но мы все благословлены возможностью забывать и прощать. И я думаю, что со временем всё наладится», — сказал он.

По мнению госминистра, 100-процентного возвращения прежних потребителей газа из РФ ожидать не стоит, так как источники энергии наверняка будут диверсифицироваться, страны извлекут уроки из этой ситуации и, вероятно, будут иметь большее разнообразие поставщиков.

«Но российский газ, на мой взгляд, вернется в Европу. В следующем ли году, через пять лет — я не знаю. Но как только ситуация прояснится. И это, я думаю, станет большим облегчением для всего газового сектора и для всего энергорынка в Европе, а также стабилизирует цены», — добавил аль-Кааби.

Он добавил, что ситуация в газовом секторе будет нестабильной, в виду того, что мягкая зима позволила Европе избежать жесткой нагрузки на хранилища. В дальнейшем, уверен госминистр Катара, предсказывать сложно.

«В течение 2025, 2026, 2027 годов на рынок поступит не так много газа. Так что я думаю, что в течение некоторого времени ситуация будет нестабильной», — добавил он.

В конце ноября 2022 года катарская компания Qatar Energy подписала контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года. 1 ноября министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что страна может прекратить поставки газа в Европу, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо.

В октябре Аль-Кааби заявил, что Европу ждет усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году. Он отметил, что в следующем году ситуация будет «намного хуже» при суровой зиме, а энергетический кризис может затянуться до середины десятилетия, если газ «снова не начнет поступать» из России.

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