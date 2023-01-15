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В Смоленске ребенок упал в открытый люк

Ребенок провалился в открытый люк в Смоленске, но чудом выбрался
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Фото: Vk.com/Подслушано Смоленск
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Ребенок провалился в канализационный люк в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка в Смоленске. Об этом сообщили в субботу, 14 января, в местной группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».

Мама пострадавшего рассказала, что инцидент произошел вблизи торгового центра «Звездный», где, по ее словам, при строительстве нарушили правила безопасности.

«У меня ребенок в этот люк провалился, чудом вылез, пришел домой мокрый по шею. Что вы творите?! Почему открыты люки? Это что вообще? Цензурных слов на вас нету! Где ограничительная лента? Даже несколько незакрытых люков оставили», — пишет мама провалившегося ребенка.

После опубликованной жалобы в группе и распространения информации в СМИ происшествием заинтересовалось СУ СК России по Смоленской области. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале 14 января.

«По поручению руководителя СУ СК России по Смоленской области А.Ю. Уханова незамедлительно организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ответственным за обеспечение безопасности будет дана соответствующая правовая оценка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее, 6 января, в Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В декабре прошлого года ребенок упал в канализационный люк, катаясь на «ватрушке» в Ленинградской области. Девочке помогли выбраться спасатели и передали ее врачам.

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