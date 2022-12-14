В Ленинградской области ребенок улетел на «ватрушке» в канализационный люк
В городе Отрадное Ленинградской области девочка упала в канализацию, катаясь на «ватрушке». В распоряжении «Известий» в среду, 14 декабря, появились кадры спасения ребенка.
Спасателей и скорую помощь на место происшествия вызвали прохожие. Девочку достали из люка с помощью трехколенной лестницы, травм она не получила.
12 декабря девятилетняя девочка пострадала при катании с горки на тюбингах в Петрозаводске. Школьницу госпитализировали в детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича с переломом позвоночника. Шесть недель она проведет в постельном режиме, затем школьницу ожидает реабилитация.