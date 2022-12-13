Школьница сломала позвоночник при катании на тюбингах в Петрозаводске
Девятилетняя девочка пострадала при катании на тюбингах в Петрозаводске. Школьницу госпитализировали с переломом позвоночника.
Инцидент произошел 12 декабря. По словам главы минздрава Карелии Михаила Охлопкова, девочка каталась на «ватрушке» с горки. Пострадавшую доставили в детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича, пишет ИА «Карелinform».
Состояние девочки оценивается как средней тяжести. Ожидается, что шесть недель она проведет в постельном режиме, затем школьницу ожидает реабилитация.
13 декабря в больницу поступили еще двое несовершеннолетних с переломом позвонков. Ученики второго и восьмого классов катались на ледянках.
В конце ноября шестилетнего ребенка госпитализировали в реанимацию после катания с горки. Мальчик получил черепно-мозговую травму, отек и ушиб мозга.