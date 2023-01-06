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В Ульяновске ребенок провалился в канализационный колодец и умер

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Фото: СК РФ по Ульяновской области
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В Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 6 января пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В декабре прошлого года ребенок упал в канализационный люк, катаясь на «ватрушке» в городе Отрадное Ленинградской области. Девочке помогли выбраться спасатели. После ребенка осмотрели врачи, травм она не получила.

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