В Ульяновске ребенок провалился в канализационный колодец и умер

В Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 6 января пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В декабре прошлого года ребенок упал в канализационный люк, катаясь на «ватрушке» в городе Отрадное Ленинградской области. Девочке помогли выбраться спасатели. После ребенка осмотрели врачи, травм она не получила.