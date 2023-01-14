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Риторика фон дер Ляйен о приоритете Украины для ЕС утомила пользователей Twitter

Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую Украину приоритетом
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Emil JanÃŸEn
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Риторика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приоритете Украины для Евросоюза и необходимости противостоять России, как того требуют США, утомила пользователей Twitter. Они выразили свое негодование в комментариях под постом еврочиновника.

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«Господин премьер-министр Швеции, вы сделали Украину первым приоритетом своего курса. <...> ...нам нужно взять на себя большую ответственность за нашу коллективную безопасность. Поэтому я приветствую ваше стремление укрепить политику безопасности и обороны ЕС» — написала фон дер Ляйен в микроблоге в пятницу, 13 января.

13 января Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, с которым обсудила экономическое развитие Еврозоны, энергетическую проблему и помощь Украине.

Под тематическими постами фон дер Ляйен пользователи Twitter стали размещать ироничные и гневные комментарии и том, что приоритетом для Европы должны бить европейцы и их проблемы.

Некоторые размещали отфотошопленные картинки: на одной — человек в халате-флаге ЕС стоит на коленях и целует ботинки человека в брюках под цвета американского флага, на другой — картинка с якобы арестованной двумя полицейскими фон дер Ляйен и призыв «Остановите конфликт».

Общий тон комментариев призывал прекратить «риторику «они против нас», как написал один из читателей, и договориться о сотрудничестве с Москвой на благо Европы. Несколько раз в комментариях главу ЕК призывали уйти в отставку и перестать навязывать интересы Украины в качестве важного для жителей ЕС дела.

«Приоритетом должно быть благополучие европейских народов. Ваша огромная и незаслуженная зарплата выплачивается народами ЕС, а не украинским комиком», — написала в комментарии Marilena Vaccarini.

«Почему вы не придерживались Минских соглашений? Если вы не были готовы защищать этнических русских в восточноукраинских государствах, то это не оставляло России выбора», — напомнил hoddo461.

«Уважаемая Урсула фон дер Ляйен, вы сделали повестку дня Клауса Шаваба первым приоритетом вашего президентства. Поэтому я приветствую вашу отставку ради укрепления безопасности ЕС.

«Да, у нас коррумпированный премьер-министр, не берите это в голову, он не представляет наш народ, точно так же, как вы не представляете никакого народа», — добавил пользователь с ником vonderleyen.

«Извините, но почему вы не начинаете думать об одном, что действительно нужно европейским гражданам: о вашей отставке», — написал на итальянском пользователь с ником SLomuoio.

13 января на пресс-конференции в шведском Кируне после встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном фон дер Ляйен заявила, что первый транш программы макрофинансовой помощи Украине от ЕС суммарным объемом в €18 млрд на 2023 год будет перечислен в январе.

2 января она провела первый в новом году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала в скором времени прибыть на территорию Украины и провести с ним встречу. Глава ЕК также пообещала Украине поддержку со стороны Евросоюза «столько, сколько потребуется».

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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