Мужчина погиб от взрыва самодельной петарды в парке Москвы

На территории Тимирязевского парка было найдено тело 48-летнего мужчины. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Установлено, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации СК, в результате запуска пиротехники мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, проводится проверка.

Ранее, 2 января, житель Пушкина в Московской области лишился четырех пальцев после неудачно запуска самодельного фейерверка. Мужчина с травмированной конечностью, а также ранами ноги и паха был госпитализирован в медицинское учреждение.

26 декабря в МЧС РФ напомнили о последствиях из-за неправильного обращения с пиротехникой. Как сообщил начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Денис Зобков, применять изделия следует в обязательном соответствии с инструкцией, помимо этого, пиротехнику нельзя использовать в помещениях.