Житель Подмосковья лишился пальцев при взрыве самодельного салюта

Житель Пушкина в Московской области лишился четырех пальцев, после того как неудачно взорвал самодельный фейерверк. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел 1 января. Мужчина с травмированной конечностью, а также ранами ноги и паха был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как выяснилось, пострадавший давно увлекается изготовлением самодельных петард. Однако в этот раз ожидаемого салюта не произошло. Тогда мужчина решил поменять фитиль самодельного устройства. Для этого он начал сверлить петарду шуруповертом, что привело к детонации.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее, 1 января, сообщалось, что четыре человека пострадали при запуске пиротехники в Татарстане. В результате один ребенок был госпитализирован с ожогами. Еще один мужчина получил ожог лица и роговицы глаза.

26 декабря в МЧС РФ напомнили о последствиях из-за неправильного обращения с пиротехникой. Как сообщил начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Денис Зобков, применять изделия следует в обязательном соответствии с инструкцией, также нельзя использовать пиротехнику в помещениях.