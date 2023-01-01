В Татарстане четыре человека пострадали при запуске пиротехники
В Татарстане четыре человека пострадали при запуске пиротехники. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«В результате применения пиротехнических изделий получили травмы четыре человека, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.
В результате один ребенок был госпитализирован с ожогами плеча и кисти. Еще один мужчина получил ожог лица и роговицы глаза.
В ведомстве напомнили, что с 19 декабря по 8 января в Татарстане действует противопожарный режим.
29 декабря в главном управлении МЧС РФ по Москве напомнили о критериях выбора безопасной пиротехники. В ведомстве пояснили, что упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Кроме того, обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название и адрес изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.