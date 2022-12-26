В МЧС РФ рассказали о правилах покупки и использования пиротехники

Начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в преддверии новогодних праздников напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей.

Специалист подчеркнул, что при использовании пиротехники необходимо обеспечить безопасность для окружающих людей, техники и зданий, сообщает телеканал «Звезда» в понедельник, 26 декабря.

Применять изделия следует в обязательном соответствии с инструкцией. Нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев, на территории национальных парков и заповедников.

«Категорически запрещено использовать изделия со следами порчи и с истекшим сроком годности», — подчеркнул Зобков.

Он отметил, что особые требования предъявляются не только к самим пиротехническим изделиям, но и к торговым точкам для их реализации. Торговать бенгальскими огнями, петардами, римскими свечами можно только в специализированных магазинах.

«Соответствующие отделы продаж не должны примыкать к эвакуационным выходам. Витрины с образцами пиротехники должны исключать любые действия покупателя, кроме визуального осмотра», — рассказал Зобков.

Продавать пиротехнику нельзя в жилых зданиях, на объектах транспортной инфраструктуры. Также запрещена продажа таких изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, отмечает телеканал «360».

Зобков добавил, что только в 2022 году в России по причине нарушения правил эксплуатации случилось 117 пожаров, на которых погибли два человека и 17 получили различные травмы, пишет Life.ru.

22 декабря ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России Андрей Моисеев предупредил жителей Москвы о штрафах за нарушение закона о тишине до 2 тыс. рублей за запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

Юрист, в частности, отметил, что закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» не содержит исключения, положений о специально отведенных местах для пиротехники там также нет, пишет RT.

В тот же день пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды призвала не использовать пиротехнику на природе. Помимо того что пиротехника может нанести существенный вред природе, громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются причиной беспокойства и стресса для диких животных, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Во время праздников будет действовать усиленный режим патрулирования природных территорий.

20 декабря юрист Алексей Попов в беседе с НСН предупредил, что видео из соцсетей с запуском фейерверков может быть использовано как доказательство в случае нарушений, в том числе если использование пиротехники приведет к травме.