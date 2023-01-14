Михалков назвал Чурикову гениальным и незаменимым человеком

Кончина народной артистки СССР Инны Чуриковой 14 января заставила режиссера Никиту Михалкова процитировать Екклесиаст о том, что «от избытка сердца лучше молчать», но молчать от горя не получается.

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека», — написал он в Telegram-канале «Бесогон».

Михалков продолжил строками Владимира Корнилова, которые призывают «быть мужчиной и молчать», как бы ни было велико горе — «Горя словом не мельчи», но в данном случае, отмечает режиссер, это невозможно.

«Я никогда не думал, что через такое короткое время мне вновь не захочется мельчить словом горе. Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим», — подчеркнул Михалков.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице в субботу в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».