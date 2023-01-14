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Михалков назвал Чурикову гениальным и незаменимым человеком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кончина народной артистки СССР Инны Чуриковой 14 января заставила режиссера Никиту Михалкова процитировать Екклесиаст о том, что «от избытка сердца лучше молчать», но молчать от горя не получается.

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«В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека», — написал он в Telegram-канале «Бесогон».

Михалков продолжил строками Владимира Корнилова, которые призывают «быть мужчиной и молчать», как бы ни было велико горе — «Горя словом не мельчи», но в данном случае, отмечает режиссер, это невозможно.

«Я никогда не думал, что через такое короткое время мне вновь не захочется мельчить словом горе. Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим», — подчеркнул Михалков.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице в субботу в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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