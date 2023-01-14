Медведев назвал паранойей заявление США и Японии о возможном ядерном ударе России

Заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможном применении Москвой ядерного оружия на Украине является паранойей. Об этом в субботу, 14 января, написал в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки», — заявил политик.

Он также указал на то, что США является единственной в истории страной, применившей ядерное оружие, но Кисида по каким-то причинам игнорирует этот факт.

«Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством. Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев», — добавил Медведев.

Ранее, 13 января, Кисида и Байден договорились о том, что их страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину. Такое решение было принято по итогам переговоров в Вашингтоне.

За день до этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Япония подпишут новые договоренности об усилении сотрудничества оборонных компаний. Он уточнил, что соглашения будут касаться области передовых технологий, а также взаимодействия между промышленными базами двух стран.

7 января глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности.

По итогам встречи был подписан соответствующий меморандум. Он позволит соответствующим ведомствам нарастить оперативное сотрудничество, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с партнерами стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

6 и 9 августа 1945 года Вооруженные силы США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В результате взрывов погибли около 80 тыс. человек, еще сотни тысяч скончались впоследствии от лучевой болезни и онкологических заболеваний.