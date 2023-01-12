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США и Япония подпишут новые соглашения о сотрудничестве в области ВПК

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
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США и Япония в четверг, 12 января, подпишут новые договоренности об усилении сотрудничества оборонных компаний двух стран. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции.

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«Министр [обороны Японии Ясукадзу] Хамада и я подпишем новые договоренности, которые увеличат возможности плотно кооперировать оборонным предприятиям Японии и США», — сказал он.

Остин уточнил, что соглашения будут касаться сотрудничества в области передовых технологий, а также усиления взаимодействия между промышленными базами двух стран.

На 12 января запланирован визит главы МО Японии Хамады в Пентагон для обсуждения общих целей Вашингтона и Токио по модернизации Североатлантического альянса, укреплению сил сдерживания и обеспечению свободного и открытого сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 7 января, глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили детали совместного укрепления кибербезопасности и подписали меморандум. Он позволит соответствующим ведомствам нарастить оперативное сотрудничество, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с партнерами стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

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