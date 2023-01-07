Реклама
Прямой эфир
Мир
ООН воздержалась от прямых оценок передачи Украине иностранных БМП
Мир
США и Япония договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Общество
Рождественская служба прошла в Свято-Покровском храме в Мариуполе
Мир
Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США
Мир
Самолет экстренно сел в Японии из-за сообщения об угрозе взрыва
Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР
Мир
Пушков раскритиковал выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию
Мир
Bloomberg узнало о планах Маккарти сократить оборонный бюджет США
Происшествия
В ТЦ «Никольская плаза» в Москве произошел пожар
Спорт
Овечкин догнал Ковалева и поднялся на первое место по числу игр в НХЛ
Мир
США выступили против любых попыток нормализовать отношения с Сирией
Происшествия
Многоквартирный дом поврежден в Горловке после обстрела ВСУ

США и Япония договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили детали совместного укрепления кибербезопасности. По итогам встречи 6 января был подписан соответствующий меморандум.

Им крыша: что Байден пообещал в Сеуле и Токио
И как США намерены бороться с Китаем за влияние в Азии

«Меморандум позволит соответствующим ведомствам нарастить оперативное сотрудничество, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации на сайте МВБ.

Кроме того, Майоркас и Нисимура приняли участие в заседании круглого стола по вопросу соблюдения прав человека при управлении цепочками поставок. В частности, стороны обсудили Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров и шаги по его реализации.

Накануне стало известно, что 11 января в Вашингтоне пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, а также главы Пентагона Ллойда Остина с японскими коллегами — Хаяси Ёсимасой и Ясукадзу Хамадой.

Также на 12 января запланирован визит главы МО Японии Хамады в Пентагон для обсуждения общих целей Вашингтона и Токио по модернизации Североатлантического альянса, укреплению сил сдерживания и обеспечению свободного и открытого сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Днем ранее Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США 13 января. В рамках встречи будет поднят вопрос о председательстве страны в G7 и о сроках пребывания в роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также участники переговоров обсудят ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня и ряд других тем. Кроме того, ожидается, что президент США Джо Байден выразит поддержку новой оборонной стратегии Японии.

До этого, 20 декабря, японская газета Yomiuri сообщила, что на правительственном уровне рассматривается возможность организовать поездку Байдена в Нагасаки. Он может стать первым президентом США, посетившим этот город. Таким жестом Вашингтон и Токио намереваются подчеркнуть важность совместных усилий на пути к ядерному разоружению.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023