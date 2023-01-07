США и Япония договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура обсудили детали совместного укрепления кибербезопасности. По итогам встречи 6 января был подписан соответствующий меморандум.

«Меморандум позволит соответствующим ведомствам нарастить оперативное сотрудничество, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации на сайте МВБ.

Кроме того, Майоркас и Нисимура приняли участие в заседании круглого стола по вопросу соблюдения прав человека при управлении цепочками поставок. В частности, стороны обсудили Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров и шаги по его реализации.

Накануне стало известно, что 11 января в Вашингтоне пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, а также главы Пентагона Ллойда Остина с японскими коллегами — Хаяси Ёсимасой и Ясукадзу Хамадой.

Также на 12 января запланирован визит главы МО Японии Хамады в Пентагон для обсуждения общих целей Вашингтона и Токио по модернизации Североатлантического альянса, укреплению сил сдерживания и обеспечению свободного и открытого сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Днем ранее Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США 13 января. В рамках встречи будет поднят вопрос о председательстве страны в G7 и о сроках пребывания в роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также участники переговоров обсудят ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня и ряд других тем. Кроме того, ожидается, что президент США Джо Байден выразит поддержку новой оборонной стратегии Японии.

До этого, 20 декабря, японская газета Yomiuri сообщила, что на правительственном уровне рассматривается возможность организовать поездку Байдена в Нагасаки. Он может стать первым президентом США, посетившим этот город. Таким жестом Вашингтон и Токио намереваются подчеркнуть важность совместных усилий на пути к ядерному разоружению.