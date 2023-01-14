Япония намерена приобрести американские ракеты Tomahawk

Японское правительство объявило о том, что выделит 211,3 млрд иен ($1,65 млрд) на закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом 14 января сообщило агентство Kyodo.

Предполагается, что такой шаг повысит возможности японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника в случае военной угрозы. По словам высокопоставленного источника в правительстве Японии, премьер-министр страны Фумио Кисида уже сообщил президенту США Джо Байдену о планах по приобретению Tomawawk.

«Мы согласовали наши коллективные силы и возможности сдерживания для противодействия новым и возникающим угрозам, в том числе в кибер- и космической сферах», — цитирует лидеров стран Kyodo.

Ранее, 9 января, сообщалось, что японские и американские вооруженные силы договорились об укреплении взаимодействия на фоне потенциального конфликта в Китае. Генерал-лейтенант США Джеймс Бирман отметил, что оба государства всё активнее «интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции».

4 января Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии в Вашингтон 13 января. Кисида намерен обсудить с Байденом ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня, а также ряд других тем регионального и глобального значения.