Bloomberg сообщило о поданном на Twitter иске из-за утечки данных пользователей

На компанию Twitter был подан иск из-за предполагаемой утечки данных, которая, возможно, раскрыла информацию более чем 200 млн пользователей. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 14 января.

«Житель штата Нью-Йорк Стивен Гербер утверждает, что его личная информация была среди кеша данных, полученных хакерами в период с 2021 по 2022 год. В пятницу он подал иск в федеральный суд Сан-Франциско, добиваясь статуса коллективного иска для всех тех, чья информация была так же утрачена»,— сообщает агентство.

Гербер заявляет, что киберпреступники получили базу данных с именами, электронными адресами и номерами телефонов из-за дефекта в интерфейсе прикладного программирования Twitter.

В январе анонимный пользователь на хакерском сайте BreachForums опубликовал базу данных, которая, по его утверждению, содержит основную информацию о сотнях миллионов пользователей Twitter. Компания сообщила в своем блоге, что нет никаких доказательств того, что эти данные были получены из их систем. Однако Гербер утверждает в жалобе, что Twitter «прячет голову в песок» и пытается скрыть масштабы утечки.

По словам Bloomberg, истец хочет добиться денежной компенсации, которая, скорее всего, будет более $5 млн, а также судебных постановлений, обязывающих Twitter нанять сторонних аудиторов для тестирования своих систем и проверки программ безопасности, предназначенных для защиты конфиденциальности пользователей.

3 июля стало известно о взломе аккаунтов британской армии в Twitter и YouTube. Сообщалось, что имя аккаунта армии в Twitter несколько раз менялось, а на странице появлялись ссылки на розыгрыши невзаимозаменяемых токенов (NFT).

12 декабря 2021 года хакеры взломали страницу в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди. На ней было размещено фальшивое сообщение, что Индия якобы признала криптовалюту биткоин платежным средством.

Ранее, 15 июля 2020 года, был взломан Twitter-аккаунт наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также около 50 аккаунтов других известных людей, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы.